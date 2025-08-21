Avanza certificación y comercialización de la marca Puebla Cinco de Mayo

– Productos poblanos alcanzaron nuevos canales de venta y proyección nacional.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- A través de la marca Puebla Cinco de Mayo, el Gobierno del Estado respalda a las y los productores en la comercialización de sus bienes y servicios, al tiempo que promueve su formalización y el desarrollo de nuevos emprendimientos, destacó el gobernador Alejandro Armenta. El objetivo es asegurar que sus productos cumplan con altos estándares de calidad antes de ser introducidos en los mercados local, nacional e internacional.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que el primer filtro para la comercialización de dichos productos, es cumplir con todos los requisitos legales, sanitarios y de etiquetado que marca la normatividad vigente. Aquellos que superan esta etapa ingresan a la tienda ubicada en el Pasaje de San Francisco, que comenzó a recibir artículos aprobados.

Señaló que esta tienda quedó bajo la administración de los propios cooperativistas y que el gobierno únicamente actúa como articulador, a fin de facilitar la organización de las y los productores y orientarlos en el proceso de certificación, sin intervenir en la operación comercial.

En cuanto al segundo filtro, el secretario explicó que se establecieron alianzas estratégicas con empresas como Gran Bodega y Price Shoes, que validaron la viabilidad comercial de los productos. Gran Bodega, con 51 tiendas en Puebla, facilitó el acceso de los productos certificados a su red de distribución. Mientras que Price Shoes, con 18 sucursales en el país y más de 1 millón de vendedores, abrió la posibilidad de proyectarlos a nivel nacional.

Además, más de 7 mil 250 comercializadoras poblanas fueron incorporadas a la Banca de la Mujer, donde recibieron capacitación financiera para profesionalizar sus ventas y acceder a créditos que les permitieron emprender o fortalecer sus negocios. Una vez cubierta la demanda interna mediante estos dos filtros, el proyecto avanzará a un tercer filtro enfocado en expandir la presencia de los productos en cafeterías escolares, cooperativas, módulos móviles y cadenas departamentales. Posteriormente, se buscará posicionar la Marca Puebla Cinco de Mayo en cadenas nacionales e incluso en el mercado internacional.

Asimismo, se conforma un fideicomiso ciudadano que administrará los recursos generados por regalías futuras, destinándolos a programas sociales y a fortalecer la proyección de la marca. Cabe aclarar que el Gobierno del Estado de Puebla no cobró ni cobra ningún peso durante este proceso. La tienda oficial abrirá sus puertas a principios de septiembre, lo que consolidará a la Marca Puebla Cinco de Mayo como símbolo permanente de identidad, calidad y orgullo poblano.