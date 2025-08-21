Detienen a hombre acusado de asesinar a su madre en Cuautitlán Izcalli

EL VALLE

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Bruno “N”, señalado como probable responsable del homicidio de su madre, ocurrido el pasado 7 de agosto en la colonia San Francisco Tepojaco, de este municipio.

De acuerdo con la investigación, ese día la víctima, de 65 años, y el ahora detenido habrían sostenido una discusión dentro de un inmueble. Durante el altercado, Bruno “N” presuntamente agredió físicamente a su madre y posteriormente la atacó con un objeto punzocortante, causándole la muerte. Tras los hechos, habría huido del lugar.

La Fiscalía mexiquense integró la carpeta de investigación y solicitó a la Autoridad Judicial la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación. Tras su captura, el implicado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez que definirá su situación legal.