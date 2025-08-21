Para enriquecer la práctica académica, en el Complejo Regional Nororiental se inaugura nueva aula y Cámara Gesell

Staff/RG

En representación de la Rectora Lilia Cedillo acuden el tesorero General y el director de Educación Superior

Con el objetivo de fortalecer su infraestructura educativa, se realizó la inauguración de un aula para la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria, del Complejo Regional Nororiental, en Teziutlán, en su Centro Universitario de la Salud, así como de la nueva Cámara Gesell, un espacio especializado que enriquecerá la práctica académica.

En representación de la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, acudieron el tesorero General, Carlos Martín Del Razo Lazcano, y el director de Educación Superior, Juan Carlos Flores González, quienes realizaron un recorrido por el campus.

Durante su visita participaron en la apertura oficial de la citada aula que fortalecerá las actividades académicas, ya que este espacio fue diseñado con criterios de funcionalidad, capacidad y bienestar, en beneficio de las y los estudiantes de la región nororiental del estado de Puebla.

El director del Complejo Regional Nororiental, Sergio Díaz Carranza, agradeció la nueva Cámara Gesell, “una herramienta que representa un avance importante para la formación práctica y el análisis profesional en contextos controlados, sobre todo en las disciplinas de Psicología, Trabajo Social y Ciencias del Comportamiento”.

Asimismo, se llevó a cabo un recorrido por las clínicas universitarias de Estomatología y de Salud Integral Dra. María Lilia Cedillo Ramírez, donde se constató el compromiso del personal y del estudiantado con el servicio a la comunidad, así como la calidad que se brinda en estos espacios.