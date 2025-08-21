Descendió 0.8% el personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX, en junio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

La Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) muestra las principales características de los establecimientos manufactureros y no manufactureros registrados en este programa.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En junio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX cayó 0.8 % a tasa mensual. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros retrocedió 0.9 % y en los no manufactureros (asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios), 0.2 por ciento.

Las horas trabajadas decrecieron 0.6 % a tasa mensual: en las unidades económicas manufactureras bajaron 0.7 % y en las no manufactureras incrementaron 0.3 %, en junio pasado.

Durante el sexto mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX —pesos mensuales por persona, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— descendieron 0.3 %, con relación al mes previo. En los establecimientos manufactureros disminuyeron 0.3 % y en los no manufactureros, 0.2 %

En junio de 2025, había 6 562 establecimientos registrados en el programa IMMEX: 5 241 desempeñaron actividades manufactureras y 1 321 ejercieron actividades relacionadas con la agricultura, pesca, comercio y servicios.

Baja California concentró el mayor número de establecimientos, con 17.7 % del total. Siguieron Nuevo León, con 13.6 %; Chihuahua, con 9.2 %; Coahuila, con 6.9 %, y Guanajuato y Jalisco, con 6.4 % cada uno.

En el mes de referencia, el personal ocupado total sumó 3 202 594 personas: cifra 2.4 % menor con relación a junio de 2024. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros disminuyó 2.9 % —el contratado directamente retrocedió 2.6 % y el subcontratado, 22.7 %—. En los no manufactureros ascendió 2.5 %

Por entidad federativa, el personal ocupado se concentró, principalmente, en Nuevo León (12.8 % del total), Chihuahua (12.4 %), Baja California (12.1 %), Coahuila (8.3 %), Tamaulipas (7.8 %) y Jalisco (7.2 %).

En el sexto mes de 2025, las horas trabajadas fueron 609.9 millones: 1.6 % menos con respecto a las de un año antes. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros bajaron 2.2 % a tasa anual —las del personal contratado directamente decrecieron 1.9 % y las del subcontratado, 20.3 %— y en los no manufactureros aumentaron 3.3 %

A tasa anual, las horas trabajadas incrementaron en Ciudad de México, 17.7 %; Nuevo León, 7.4 %; estado de México, 7.1 %; Jalisco, 6.9 %; Yucatán, 4.8 %; Guanajuato, 1.0 % y en Puebla, 0.6 por ciento. En el resto de las entidades cayeron.

Las remuneraciones medias reales pagadas (al personal que se contrata directamente por el establecimiento) se ubicaron en 21 837 pesos mensuales (deflactados con el INPC), en junio de 2025: estas representaron un alza de 5.1 % a tasa anual. En los establecimientos no manufactureros aumentaron 5.1 % y en los manufactureros, 5.0 %