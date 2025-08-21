Disminuyó 3.9% la producción minerometalúrgica, en junio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

En junio de 2025, la producción minerometalúrgica del país (actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) presentó un descenso de 3.9 % a tasa mensual y un aumento de 1.2 % a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En el periodo de referencia, la producción minerometalúrgica por mineral registró el siguiente comportamiento a tasa anual: aumentó la de azufre, oro, fluorita, plomo, pellets de fierro y cobre. Por el contrario, descendió la de carbón no coquizable, yeso, zinc y plata