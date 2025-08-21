Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras luchar contra el cáncer de estómago

INFOBAE

Tan solo unos días antes, el cantante dio a conocer su padecimiento y el diagnóstico que recibió de sus doctores

El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la legendaria banda mexicana Coda, a los 54 años tras sufrir complicaciones en su salud derivadas del cáncer de estómago que padecía.

Sheinbaum se reúne con gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango para afrontar el cierre de la frontera al ganado mexicano

Te puede interesar:

Sheinbaum se reúne con gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango para afrontar el cierre de la frontera al ganado mexicano

La noticia fue confirmada durante la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, se lee.

El grupo se despidió de su compañero con un conmovedor mensaje y agradeció al público por las muestras de cariño que le hicieron llegar a su compañero desde que destapó su enfermedad.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluye.

Xava Drago se despide con emotivo mensaje

Los seres queridos de Xava compartieron un emotivo mensaje que el cantante dejó para el momento de su partida:

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”, se lee.

Fue a principios de agosto cuando el cantante dio a conocer que padecía cáncer de estómago en fase terminal.

Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía“, escribió en Facebook.