Julio César Chávez Jr recibe prisión preventiva por delincuencia organizada

El ‘Hijo de la Leyenda’ tendrá que permanecer en la cárcel de máxima seguridad en Sonora.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Enrique Hernández, ha dado prisión preventiva a Julio César Chávez Jr por acusaciones de delincuencia organizada.

De esta manera, el boxeador mexicano de 39 años se mantendrá en la cárcel en lo que se determina su situación jurídica, la cual fijaron a realizarse el próximo sábado 23 de agosto.

¿Qué sigue para Chávez Jr?

De esta manera, esta medida priva de su libertad al ‘Hijo de la Leyenda’, quien enfrenta una acusación grave por presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa, en concreto, con la facción conocida como ‘Los Chapitos’.

Después de su detención en Los Ángeles, California, el pasado 3 de julio, el ‘Júnior’ fue deportado a México en la madrugada de ayer, donde ingresó al Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo (Cefereso), una prisión considerada de máxima seguridad.

Fue hasta hoy que se realizó una audiencia en el penal sonorense, donde Julio César Chávez Jr fue imputado por los delitos de delincuencia organizada, las cuales infringen la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y ampliar el plazo, por lo que el juez, Enrique Hernández, lo fijó para el sábado 23 de agosto a las 17 horas locales.

Así, al ex boxeador se le dictó la medida cautelar de “prisión preventiva justificada”, por lo que permanecerá en la cárcel de Hermosillo, Sonora, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, lo que propició que se le dictara una orden de aprehensión por posibles delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Entonces, será el próximo sábado un día clave para definir el rumbo judicial de Julio César Chávez Jr,