En Amozoc, retiran de la vía pública cámaras “parásito”

Amozoc de Mota, Puebla a 21 de a agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, en coordinación con SEDENA, SEMAR y Infraestructura Municipal, realizó un operativo especial sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, tramo San Mateo Mendizábal y Las Ánimas.
Durante la acción se detectaron y retiraron 17 cámaras colocadas de manera irregular, las cuales podían ser utilizadas para actividades ilícitas y representar un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.
Este operativo se llevó a cabo con el objetivo de regular el uso de dispositivos, garantizar la seguridad pública y proteger la privacidad de las personas.
El operativo coordinado tiene como objetivo asegurar que estas cámaras quedaran bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
Resultado:
• 12 puntos de revisión
• 17 cámaras irregulares retiradas
