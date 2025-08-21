Aprueba el Consejo BUAP creación del Comedor Universitario

María Huerta

Con 209 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, el consejo BUAP aprobó el proyecto del comedor universitario.

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario, se presentó el proyecto del nuevo comedor en el área comprendida entre el estacionamiento central del Colegio de Antropología, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras y en las oficinas de la DAE.

El 71 por ciento de los estudiantes compra de dos a tres alimentos en Ciudad Universitaria o sus alrededores

Por ello, la importancia de la creación del comedor universitario, que espera brindar 3 mil comidas por día, atender a más de 250 comensales y cobrará una cuota de recuperación pequeña.