Mujer inconsciente en el centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Movilización de servicios de emergencia y policías en la zona centro de Huauchinango, en la esquina del portal Zaragoza.

En el lugar una mujer se encuentra inconsciente y dos hombres, que al parecer se dedican a lustrar calzado, fueron detenidos por agentes de seguridad.

Extraoficialmente se habla de una riña, al momento se desconoce lo que sucedió.