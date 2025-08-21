Mujer inconsciente en el centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez
Movilización de servicios de emergencia y policías en la zona centro de Huauchinango, en la esquina del portal Zaragoza.
En el lugar una mujer se encuentra inconsciente y dos hombres, que al parecer se dedican a lustrar calzado, fueron detenidos por agentes de seguridad.
Extraoficialmente se habla de una riña, al momento se desconoce lo que sucedió.
You may also like
-
¡Imparable delincuencia en Puebla capital! atracan Oxxo en la colonia Naciones Unidas
-
“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd
-
Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras luchar contra el cáncer de estómago
-
Marcos Montero se integra a “Mi verdad oculta” en donde dará vida a Tomás, el alcalde del pueblo
-
“La pensión” es el cuarto sencillo promocional del nuevo EP de Mariana Ochoa