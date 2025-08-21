¡Imparable delincuencia en Puebla capital! atracan Oxxo en la colonia Naciones Unidas

Desde Puebla

Esta mañana de jueves dos hombres dieron un cristalazo a una tienda Oxxo sobre la 74 Poniente y calle Ginebra, colonia Naciones Unidas, Puebla capital

Los amantes de lo ajeno se llevaron mercancía y dinero en efectivo.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.