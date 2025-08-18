Padres comienzan compra de uniformes escolares

María Huerta

Si bien el regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 1 de septiembre, las tiendas de uniformes escolares ya cuenta con gran afluencia de padres de familia, que buscan adelantar sus compras.

En las diversas tiendas se ofertan desde las camisas, blusas y playeras blancas, así faldas, pantalones, suéteres y también los pants de todos los niveles escolares.

Cabe recordar que los docentes entrarán una semana antes que los más de un millón de estudiantes.