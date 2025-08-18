Chedraui candidatura inviable

Por Manuel CARMONA

Pese a que la dirigente nacional de Morena Luis María Alcalde vino a Puebla la semana pasada a generar revuelo, al darle luz verde a las aspiraciones del Presidente Municipal de la ciudad de Puebla José Chedraui Budib, pecan de ingenuos aquellos que ya lo han puesto nuevamente a la cabeza de las preferencias y que ya casi festinan por anticipado su segundo periodo.

Estos opinólogos, alentados desde luego por el propio Chedraui confunden por completo, algunos conceptos como: posibilidad y probabilidad.

POSIBILIDAD.- Es una circunstancia que tiene un evento para que ocurra o no, es un concepto CUALITATIVO, está basada en hipótesis, conjeturas y supuestos, pero solo existe si la probabilidad de que ocurra es mayor a cero. Si la probabilidad es igual a cero, ya no podemos hablar de posibilidad alguna.

PROBABILIDAD.- Cuando hay razones para pensar, (pruebas, datos) que un evento va a ocurrir, es un concepto CUANTITATIVO, que se puede expresar en términos de porcentajes o en valores que se puede representar de 0 a 100.

Ahora bien, si analizamos las circunstancias particulares de quien gobierna la ciudad actualmente y nos preguntamos si es posible, que vuelva a ser candidato a la Presidencia Municipal, se puede responder que SÍ ES POSIBLE.

Ya le vino a dar alas la propia dirigente nacional de Morena, pese a que en el séptimo congreso nacional extraordinario del partido se acordó que en los procesos internos para el 2027 ya se aplicarían las restricciones entorno a la no reelección y el nepotismo electoral, pero no sería raro, ni la primera vez que se hiciera una interpretación a modo y conveniencia para poder violar las reglas que ellos mismos emiten.

Ahora hay que preguntarse si ES PROBABLE que pueda ser candidato de Morena a la Presidencia Municipal? La respuesta es que NO.

No es nada probable y hay 4 factores ajenos a su voluntad de suma relevancia que indican que no lo será y un factor más que se encuentra en el ámbito de su competencia, pero no ha dado señales que pueda revertirlo en su favor a casi un año de haber asumido la Alcaldía.

1.- El gobernador Alejandro Armenta no lo va a permitir. Durante los últimos 8 meses el titular del Poder Ejecutivo ha dado muestras públicas e inobjetables de que Pepe Chedraui no está en su ánimo. Los regaños y exhibiciones han sido demasiado frecuentes para no darse cuenta. Aunado a lo anterior también sabemos que todo Gobernador y él no podía ser la excepción, trae su propio juego y su propio proyecto político y es del dominio público las cartas con las que ya empezó a jugar. Sin entrar en más detalles por el momento al ser la máxima autoridad política en el estado, las reglas del poder no escritas establecen que el Gobernador en turno, cuando las decisiones salen de su control, le queda el derecho de veto, por eso resulta ALTAMENTE IMPROBABLE que el actual Alcalde pueda ser candidato a la reelección.

2.- No hay que perder de vista a ciertos actores nacionales con el manifiesto interés de hacer vida política en Puebla, que podríamos denominar como el EFECTO SALOMON. Es decir tanto el ex gobernador Sergio Salomón como la actual Directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón, tienen el vínculo directo con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum como para que en el momento indicado levantar la mano y pedir la candidatura cualquiera de los dos, sabedores de la importancia del centro en el tablero político de un estado, la Alcaldía de la capital es un posición estratégica, para quien la sabe jugar, para el que no sabe, es un desperdicio.

3.- Los puros de MORENA, si bien es cierto que terminarán por alinearse como aprendieron a hacerlo muy bien para estar en condiciones de negociar posiciones y seguir dentro de la jugada estirarán la liga lo más que puedan y se espera que haya fuertes presiones de aspirantes como Rodrigo Abdala, Claudia Rivera, Gabriel Biestro, Alejandro Carvajal, para conformar inicialmente un bloque de RESISTENCIA. Al final terminarán por hacerse a un lado pero no para hacer campaña en favor de un ex priísta que gobierna con panistas y morenovallistas, por lo que también LO VETARÁN, a manera de condición para allanarle el camino a quien resulte el candidato oficialmente.

4.- El hecho fortuito, consistente en cualquier evento que pudiera surgir en los próximos 18 meses, entre otros, que haya cambio de indicaciones y se le haga efectiva la restricción anunciada hace unos meses por la propia dirigencia de Morena entorno a la no reelección. No hay que olvidar que ya se ha normalizado en ese partido el EFECTO CHIMORTRUFIA, así como dicen un día una cosa, al otro día dicen otra.

5.- La propia incompetencia del Alcalde que ha sido notoriamente manifiesta y en la que no tienen nada que ver sus opositores, detractores, hates o como le quieran llamar. Seguramente al igual que muchos que le antecedieron en tal responsabilidad ha intentado poner su mejor esfuerzo, pero no ha sido suficiente, los rubros de seguridad pública en el municipio y el deplorable estado del pavimento en las calles son los focos rojos desde el inicio de su administración en los que no se ha visto avance alguno, por lo que este factor totalmente imputable a Chedraui y a su equipo, será el obstáculo más difícil de remontar.

Para cualquier ciudadano poblano elegido al azar, lo sabe y lo dice fuerte y quedito que PEPE NO HA PODIDO CON EL PAQUETE…

* El autor es abogado, escritor y analista político.