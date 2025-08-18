Tesorería municipal y recolección de basura trabajarán con normalidad en Puebla capital este lunes

Burocracia del ayuntamiento descansa hoy

Desde Puebla

En el marco del Día de la y el Empleado Municipal, que se conmemora este 18 de agosto, el Gobierno de la Ciudad informa que los servicios de Tesorería permanecerán abiertos, con el objetivo de brindar certeza a la ciudadanía y asegurar la continuidad en la atención de trámites.

La atención en las cajas de Tesorería se mantendrá sin interrupciones, asegurando que no habrá afectaciones para las y los contribuyentes. Con esta medida, se garantiza la prestación de servicios como el pago de infracciones y la atención en la ventanilla Exacuario de forma normal, de modo que la ciudadanía podrá realizar sus trámites con total confianza y en los horarios habituales.

*Recolección de residuos, con normalidad este lunes 18*

En el marco del Día de la y el Empleado Municipal, este lunes 18 de agosto, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa a la ciudadanía que el servicio de recolección de residuos se llevará a cabo con normalidad, respetando los horarios y rutas habituales.

Lo anterior es posible gracias a la coordinación con la empresa concesionaria PASA y responde al compromiso del Gobierno de la Ciudad de mantener la prestación del servicio de manera continua, priorizando la limpieza en la capital poblana.