Video: Se evita huelga en la VW; acuerdan aumento del 4%

María Huerta

Trabajadores de la Volkswagen no estallaran la huelga, toda vez que la automotriz y su sindicato lograron un acuerdo de aumento del 4 por ciento directo al salario a unas horas de vencer el plazo.

A través de un comunicado, la empresa de origen alemán informó que el acuerdo salarial correspondiente a 2025 protege el poder adquisitivo de los trabajadores.

“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes”.