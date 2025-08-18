Video: Se evita huelga en la VW; acuerdan aumento del 4%

María Huerta
Trabajadores de la Volkswagen no estallaran la huelga, toda vez que la automotriz y su sindicato lograron un acuerdo de aumento del 4 por ciento directo al salario a unas horas de vencer el plazo.
A través de un comunicado, la empresa de origen alemán informó que el acuerdo salarial correspondiente a 2025 protege el poder adquisitivo de los trabajadores.
“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes”.
