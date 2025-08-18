En Atlixco, Ariadna Ayala inició obra en la colonia Revolución

Desde Puebla

En cumplimiento a su compromiso con el desarrollo humano y la justicia social, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio arranque a la rehabilitación integral de la calle Aquiles Serdán en la colonia Revolución, acción que beneficiará a cerca de 400 habitantes, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en la zona.

Con una inversión de 1 millón 288 mil 597 pesos, la obra contempla la intervención de 982.50 metros cuadrados con carpeta asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de postes de alumbrado público, señalética vial y la plantación de árboles.

“Seguiremos cumpliendo la encomienda ciudadana, atendiendo las demandas de nuestras colonias. Esta obra no sólo mejora una vialidad, también contribuye a la salud pública, al bienestar de las familias y a una mejor movilidad”, expresó Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco.

Vecinas y vecinos reconocieron el impacto positivo de esta intervención, agradeciendo el esfuerzo del gobierno municipal por iniciar una transformación necesaria en una calle que por años permaneció en el abandono.