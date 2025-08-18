Armenta asegura que no tolerará abusos de poder y corrupción en su familia

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que no tolerará abusos de poder y corrupción de su familia.

En conferencia de prensa, dijo que él se comprometió a trabajar con honestidad y lo ha hecho.

Ha repudiado el abuso del poder y la corrupción, por ello no la aceptará en su familia ni colaboradores.

En este sentido, advirtió que habrá sanciones para los funcionarios públicos que acepten propuestas indecorosas.

Gobierno de Puebla comprará autobuses eléctricos

El gobierno de Puebla comprará autobuses eléctricos para el desarrollo de rutas y polos turísticos en la entidad poblana.

El mandatario poblano Alejandro Armenta Mier señaló que dichas unidades operarán en municipios externos a los Pueblos Mágicos.

A su vez, la titular de la Secretaría de Ciencia en Puebla, Celina Peña Guzmán adelantó que en mayo de 2026 saldrá la primera flotilla del auto eléctrico mexicano “Olinia”.