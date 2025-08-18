SSP trabajará con municipios en programas de alcoholímetros

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajara con los municipios de la zona metropolitana de Puebla, para que los programas de alcoholímetros se enfoquen en la prevención.

Informó el titular de la dependencia,

Francisco Sánchez, quien dijo que es necesario que el objetivo no sea solo la recaudación y extorsión a conductores.

Tras el accidente el pasado domingo en la Vía Atlixcáyotl, donde joven en estado de ebriedad provocó el percance que dejó un fallecido.

Sánchez González resaltó que, además, han identificado un aumento en accidentes viales en la zona metropolitana, principalmente por conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad.