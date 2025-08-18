Ariadna Ayala encabeza aprobación y confianza de presidentes municipales poblanos: Massive Caller

Desde Puebla

La encuesta de Massive Caller reveló datos sobre aprobación y confianza de alcaldes de Puebla, Ariadna Ayala de Atlixco lidera el listado en el puesto 44, seguida por Pepe Chedraui (90), Karla Victoria de Teziutlán (100), Alejandro Barroso de Tehuacán (103) y Tonantzin Fernández de Cholula (114).

En percepción de confianza, Ariadna Ayala está en el lugar 45; después están Barroso (84), Pepe Chedraui (90), Karla Victoria (91) y Tonantzin (115).