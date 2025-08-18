Video: La UPVA 28 de Octubre marchó para exigir justicia por mujer asesinada el viernes

María Huerta

Integrantes de la organización 28 de Octubre se movilizaron, para exigir justicia por la mujer asesinada el viernes pasado en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc.

El contingente avanzó la 11 Norte y 46 Poniente, sobre Avenida Reforma y concluir en el Zócalo y Casa Aguayo.

Decenas de integrantes marcharon con banderas rojas por justicia para la femenina, así como respeto a su organización.