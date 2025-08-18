Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Integrantes de la federación Doroteo Arango se deslindaron del asesinato afuera del estadio Cuauhtémoc

By Redaccion1 / 18 agosto, 2025

Desde Puebla

Esta mañana, miembros de la mesa directiva de la federación “Doroteo Arango” se deslindaron de los hechos del pasado 15 de agosto afuera del estadio Cuauhtémoc con miembros de la 28 de Octubre, donde se desencadenó el homicidio de una persona.

