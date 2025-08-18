Video: Integrantes de la federación Doroteo Arango se deslindaron del asesinato afuera del estadio Cuauhtémoc

Desde Puebla
Esta mañana, miembros de la mesa directiva de la federación “Doroteo Arango” se deslindaron de los hechos del pasado 15 de agosto afuera del estadio Cuauhtémoc con miembros de la 28 de Octubre, donde se desencadenó el homicidio de una persona.
