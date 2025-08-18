Realizan en el Congreso Conferencia sobre “Control de Convencionalidad y Constitucionalidad en Materia de Amparo”

-El evento fue convocado por el diputado Pável Gaspar Ramírez

Desde Puebla

En la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo la Conferencia sobre el “Control de Convencionalidad y Constitucionalidad en Materia de Amparo”, la cual fue impartida por la magistrada electa, Sandra Carolina Arellano González.

Ante la presencia de las juventudes asistentes, el diputado Pável Gaspar Ramírez señaló que los jueces y magistrados deben transmitir su experiencia a las nuevas generaciones para que desarrollen una conciencia más humana y no solo se enfoquen en el aspecto jurídico-intelectual.

El diputado consideró que no solo basta con el conocimiento jurídico, sino también es crucial el acercamiento con las regiones y las comunidades para poder resolver casos de manera más consciente y humana.

En este sentido, y durante su exposición, la magistrada electa en Materia Administrativa, Sandra Carolina Arellano, refirió que el nuevo Poder Judicial debe tener un rostro más humano para entender la problemática que rodea a cada expediente.

Asimismo, subrayó la importancia de modernizar el Poder Judicial de la Federación mediante el uso de medios electrónicos para hacerlo más ágil, evitando sentencias excesivamente largas y complicadas, así como jurisprudencia innecesaria.

En este evento se contó con la presencia del Presidente del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, Jorge Sosa Pérez; la magistrada, Ana Laura Coutiño Mendoza, y el director de Ejecución de Sanciones y Medidas de la Secretaría de Gobernación, Ezequiel López Morales.