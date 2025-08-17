Realizan rodada ciclista en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*17 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* La titular de la Secretaría de Cultura estatal, Alejandra Pacheco Mex, visitó este domingo los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula para participar en una rodada ciclista, acompañada por las presidentas municipales Tonantzin Fernández y Lupita Cuautle.
En este encuentro, Tonantzin Fernández y Lupita Cuautle unieron a las Cholulas para promover el ciclismo, destacando que, aunque provengan de diferentes partidos y corrientes de pensamiento, comparten la misma disposición de impulsar juntas el deporte.
Fernández Díaz agradeció a la secretaria de Cultura y al gobernador Alejandro Armenta por considerar a San Pedro Cholula en esta actividad, que incluyó paradas en los principales sitios turísticos de ambos Pueblos Mágicos como parte de una experiencia recreativa, física y cultural.
