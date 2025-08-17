Tras intensa búsqueda, encuentran cuerpo de menor arrastrado por río en Durango

Excelsior

Luego de una intensa búsqueda por parte de los cuerpos de auxilio para localizar a un menor que fue arrastrado por la corriente, su cuerpo fue encontrado en la afluente del Río La Chuza en el municipio de Mezquital, Durango.

Fue la tarde del viernes 15 de agosto cuando se reportó al 911 que el pequeño se lo había llevado la fuerza del agua, a la altura del asilo de ancianos en la localidad de San Francisco del Mezquital.

Al apoyo acudieron además de elementos de Protección Civil y Bomberos, personal del Escuadrón Especializado en Rescate Acuático (BUZOS) para sumarse a las labores de búsqueda que culminaron con la localización del cuerpo del pequeño.

Debido a las lluvias registradas en la zona serrana, el río presenta un caudal con fuerte corriente, lo que complicó las labores. El gabinete de la Fiscalía General del Estado acudió al punto para levantar el cuerpo del menor y trasladarlo al Semefo.