México tiene el porcentaje de pobres más bajo en 40 años: Sheinbaum

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el país tiene el porcentaje de población en condición de pobreza más bajo en los últimos 40 años, debido, principalmente, al incremento al salario mínimo, a los programas sociales y la construcción de infraestructura.

Estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años; es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país; al contrario, se incrementó. Y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años; es decir, las personas viven con mayor bienestar”, indicó la titular del Poder Ejecutivo.

La presidenta Sheinbaum reinauguró este domingo la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 93 “Cerro Gordo”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Jardines de Casa Nueva, en Ecatepec, Estado de México.

Estuvo acompañada por la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez; el secretario de Salud, David Kershenobich, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y por la presidenta municipal, Azucena Cisneros, entre otros funcionarios.

Las instalaciones de la UMF 93 fueron reconstruidas por completo, luego de los daños estructurales causados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

En su mensaje, la presidenta Sheinbaum se refirió a los resultados que presentó, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la reducción de la pobreza en una población de 13.4 millones de habitantes.

Además, la mandataria explicó los resultados de la Encuesta Ingreso Gasto, en donde se concluyó que la brecha entre ricos y pobres, en el país, disminuyó.

En la época del 2006 al 2012 la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces y ahora se redujo a 14 veces; es decir se distribuyó la riqueza”, señaló la mandataria.

Sheinbaum aseguró que el Estado mexicano está cumpliendo con su obligación constitucional, a través de la Secretaría de Salud (SSa), del IMSS y del ISSSTE, de garantizar el mejor sistema de salud para la población.

La salud, el acceso a la salud es un derecho del pueblo de México establecido en el (Artículo) Cuarto constitucional, y el Estado mexicano debe proveer de la mejor manera ese acceso a la salud.