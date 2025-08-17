¿Lloverá hoy? Apps para detectar lluvias gratis y en tiempo real

Excelsior

La temporada de lluvias este 2025 no ha dado tregua a los habitantes de la República Mexicana, por esa razón es que gracias a los avances tecnológicos, hoy en día podemos informarnos a tiempo si lloverá o no en el lugar donde habitamos.

Lo anterior es posible gracias a las diversas aplicaciones que existen para todo tipo de aparatos, celulares, computadoras, tablets, entre otros. Estas apps como también se les conoce sirven para saber si va a llover justo un día en particular, lo que ayuda para planificar mejor la jornada ya sea laboral o recreativa que se tenga.

Además de saber el día en que lloverá, las aplicaciones también suelen mostrar una hora aproximada en la que pueden presentarse las lluvias, lo que ayuda aún más. En este contexto, ya sea en App Store, o Play Store, de Apple y Android, respectivamente, las personas pueden encontrar varias apps para saber si va a llover.

¿Qué apps son efectivas y gratuitas?

Entre las aplicaciones más socorridas que sobre todo cuentan con una efectividad alta y sin costo para los usuarios, están cuatro: Conagua Clima, APP CDMX, The Weather Channel y AccuWeather.

Conagua Clima: esta aplicación es de la dependencia que normalmente, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se ocupa de dar avisos a la ciudadanía de manera oficial sobre los diversos eventos del clima. En este caso, Conagua Clima proporciona el pronóstico meteorológico por municipio para México de forma diaria y horaria con horizonte de pronóstico a cuatro días. Este producto se basa en las salidas del modelo de pronóstico global FV3-GFS.

APP CDMX: está integrada con módulos como: información para autos; información del botón de auxilio y alarma en casa; cartelera de eventos; un chat con Locatel; servicio para denuncia digital; los servicios de Movilidad Integrada; reportes urbanos y desde luego, informes del estado del tiempo, con horario.

The Weather Channel: se trata de una aplicación exclusiva de meteorología, no sólo de México, sino del resto del mundo. Muestra un registro del pronóstico diario y emite actualizaciones de radar en vivo, así como alertas de tormentas y actualizaciones por precipitaciones locales. También integra mapas de radar Doppler en vivo, la vigilancia de tormentas y el rastreador de huracanes. Con esta app se puede planificar con hasta 15 días de anticipación.

AccuWeather: prácticamente es un radar en vivo de los cambios atmosféricos para saber con exactitud cuánto calor o frío hace donde quiera que esté el usuario. También emite actualizaciones climáticas; alertas atmosféricas para prepararse ante alguna emergencia del clima.