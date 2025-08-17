Lanzan iniciativa para evaluar qué tan caminables son nuestras ciudades

Excelsior
La primera ficha de #CómoAndamos revela datos como que el 44.5 % de las mujeres ha dejado de caminar de noche por temor al delito, o que el 42.4 % de los adultos ha dejado de permitir que menores salgan solos a la calle por la misma razón.
En las ciudades mexicanas existen, en promedio, 84 intersecciones por kilómetro cuadrado, y las personas caminan, en promedio, 510.2 minutos a la semana.
“Es una iniciativa que busca caracterizar nuestras ciudades a partir de datos clave, para identificar nuestras áreas de oportunidad e incitar a la acción”, publicó la Liga Peatonal en su cuenta de X.
Consultada por separado, Areli Carreón, integrante y fundadora de Bicitekas, consideró que los peatones en la Ciudad de México siguen siendo el grupo más vulnerable, a pesar de estar en la cima de la pirámide de movilidad.
“Caminar en Ciudad de México es difícil y hasta peligroso: por banquetas rotas, invadidas por vehículos estacionados; por el riesgo de ser atropellado por autos a exceso de velocidad o por conductores en estado de ebriedad; por la falta de infraestructura segura para caminar; y por otros desafíos cotidianos como la falta de sombra, las islas de calor en primavera, los espacios inundados en verano, la insalubridad de caminar durante las contingencias ambientales en invierno, el riesgo de cables caídos en otoño por los vientos, y la molestia constante de evadir heces de perro todos los días del año”, señaló.
