Lanzan iniciativa para evaluar qué tan caminables son nuestras ciudades

Excelsior

La primera ficha de #CómoAndamos revela datos como que el 44.5 % de las mujeres ha dejado de caminar de noche por temor al delito, o que el 42.4 % de los adultos ha dejado de permitir que menores salgan solos a la calle por la misma razón.

En las ciudades mexicanas existen, en promedio, 84 intersecciones por kilómetro cuadrado, y las personas caminan, en promedio, 510.2 minutos a la semana.

“Es una iniciativa que busca caracterizar nuestras ciudades a partir de datos clave, para identificar nuestras áreas de oportunidad e incitar a la acción”, publicó la Liga Peatonal en su cuenta de X.

Consultada por separado, Areli Carreón, integrante y fundadora de Bicitekas, consideró que los peatones en la Ciudad de México siguen siendo el grupo más vulnerable, a pesar de estar en la cima de la pirámide de movilidad.