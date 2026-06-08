“En el camino”, la nueva película de David Pablos ya está en las salas cinematográficas de la república mexicana

Producida por Diego Luna, Inna Payán, Enrique Nava y Luis Salinas.

Construye una road movie emocional, cruda y profundamente humana, en el marco del Mes del Orgullo.

Por Mino D’Blanc

El miércoles 3 de junio se estrenó en las salas cinematográficas de la república mexicana bajo el sello de Cinépolis Distribución y en el marco del Mes del Orgullo, “En el camino”, la nueva película de David Pablos.

-Sinopsis: la trama sigue a “Veneno”, un joven errante que sobrevive entre paradores y encuentros fugaces con traileros hasta que curza su camino con “Muñeco”, un transportista marcado por la soledad del camino. Lo que comienza como un viaje más, se transforma en una relación inesperada en la que el deseo, la vulnerabilidad y la búsqueda de conexión humana terminan redefiniendo la vida de ambos.

-Productores: “En el camino” es una producción de Diego Luna, Inna Payán, Enrique Nava y Luis Salinas, bajo los sellos Animal de Luz Films, La Corriente del Golfo, EFD Studios y Producciones Año Bisiesto.

-Equipo de producción: esta cinta reúne a un destacado grupo de creativos del cine mexicano contemporáneo para construir una road movie emocional, cruda y profundamente humana. David Pablos explora en “En el camino” de nueva cuenta la identidad, la masculinidad y la intimidad emocional desde una mirada sensible y contemporánea, acompañado por la fotografía de Ximena Amann, música original de Andrea Balency-Béara y la edición de Jonathan Pellicer y Paulina del Paso, quienes construyeron la atmósfera visual y emocional de la historia.

-Recorrido de “En el camino” en festivales:

La película tuvo su estreno mundial en el 82 Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el Premio Orizzonti a Mejor Película y el Queer Lion Award. Posteriormente, formó parte de la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid -Seminci dentro de la sección Punto de Encuentro, además de integrar la Selección Oficial de Largometraje Mexicano del 23 Festival Internacional de Cine de Morelia – FICM, en donde ganó el premio a Mejor Fotografía y Mejor Actor para Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez. Una de sus últimas participaciones fue en el 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara – FICG dentro de la sección Maguey, que reconoce lo mejor del cine LGBTQ+ en Latinoamérica.

-Objetivo logrado de Cinépolis Distribución con la película “En el camino”:

El reconocido sello cinematográfico reafirma su compromiso con el cine mexicano contemporáneo y con películas que encuentran nuevas maneras de conectar con las audiencias desde propuestas cinematográficas arriesgadas, relevantes y emocionalmente poderosas.