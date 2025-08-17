A cuatro años del huracán Grace, San Antonio Rayón rescata su auditorio comunitario, símbolo de identidad indígena

Presidenta municipal de Jonotla negó a la comunidad indígena el apoyo para esta obra

Maricela Allende

San Antonio Rayón, Pue. – La comunidad indígena de San Antonio Rayón continúa la lucha por recuperar el auditorio auxiliar, destruido el 21 de agosto de 2021 por el paso del huracán Grace.

Grace arrasó bosques, viviendas e infraestructura en la Sierra Nororiental de Puebla dejó a la localidad sin un recinto histórico clave.

La comunidad ha denunciado que pidió apoyo de forma reiterada al expresidente Diógenes Gerardo Méndez Barrera y a la actual presidenta de Jonotla, Jael Peña Lobato, quienes habrían priorizado otras obras que solo beneficiaron a personas afines a su gobierno.

A pesar de los obstáculos, la comunidad y la junta auxiliar que encabeza Eulogio Castañeda Barrientos lograron asegurar la compra de materiales para la primera etapa del techado de la cancha de usos múltiples mediante el programa “Obra Comunitaria” por un monto de 371,655.33 pesos, entregados el pasado viernes 15 de agosto en Huehuetla.

Los habitantes agradecen al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, por su respeto a los usos y costumbres de su pueblo, así como a la delegada estatal de Bienestar, Lic. Irma Ramos Galindo, representante de la microrregión 5 de Zacapoaxtla, quien ha estado atenta a las necesidades de la comunidad.

Para entender la importancia de este inmueble y por qué la reconstrucción ha sido una lucha constante, conviene revisar parte de su historia.

En 1968 la comunidad inició las faenas para adecuar el espacio como cancha de tierra, colocando postes y tableros de madera; en 1969 se construyó la cancha de concreto y el 31 de diciembre de ese año se inauguró con un partido amistoso de basquetbol entre el equipo Estudiantes de Rayón y Fantasmas de Caxhuacan.

Desde entonces, la cancha ha sido junta y centro de eventos de la comunidad de Rayón y de la comunidad escolar, ya que el palacio auxiliar albergaba la escuela primaria rural de nombre Ignacio López Rayón. Paralelamente, se gestionó la construcción del auditorio.

En 1986 la junta auxiliar, presidida por el fallecido C. Antonio Juárez Hernández, y con el apoyo de Máximo Allende Arriaga (finado), José Vázquez Guerrero, Martín Flores Castañeda (fallecido) y Juan Allende Dolores (fallecido), junto con el Comisariado Ejidal, Celso Salazar Díaz (finado) y el presidente del comité deportivo el profesor Ignacio Arriaga Mora, firmaron un acta que oficializó el uso de la cancha para la construcción del auditorio auxiliar.

En 1993 se levantó el auditorio auxiliar municipal, concebido como Salón de Usos Múltiples, ya que en esa época no era prioridad un auditorio.

Desde entonces, el recinto ha sido sede de eventos deportivos, cívicos, culturales, sociales y de asambleas de programas gubernamentales, además de reuniones comunitarias.

Hoy, tras la fractura causada por Grace, la comunidad no ha dejado de defender un espacio con una historia profunda y un significado vital para varias generaciones que han crecido en San Antonio Rayón.

El auditorio auxiliar no es solo una estructura: Es un símbolo de identidad y cohesión para la comunidad.