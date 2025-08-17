Riña en partido de fútbol deja un lesionado en Chachapa, Amozoc

Desde Puebla
En partido de fútbol se desató riña con saldo de un hombre lesionado en Amozoc.
La tarde de este domingo en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, en el campo PROFIT.
Se desconocen los motivos de la batalla campal, pero hubo hasta batazos.
Al lugar llegaron elementos de la policia municipal para tomar conocimiento; sin embargo, no hubo personas detenidas.
En tanto paramédicos de Protección Civil llegaron para brindar atencion prehospitalaria a un hombre gravemente herido, trasladado a un hospital.
You may also like
-
A cuatro años del huracán Grace, San Antonio Rayón rescata su auditorio comunitario, símbolo de identidad indígena
-
Jardín Botánico BUAP, 38 años de echar raíces y florecer
-
¡Alerta! Habrá cierre vehicular en la Vía Atlixcáyotl
-
Puebla, 4to estado del país con más deportados este año
-
Ricardo Mendoza “El Coyote” platica de su participación en el episodio de “Tal para cual” de este domingo 17 de agosto