¡Alerta! Habrá cierre vehicular en la Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla
🚧 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN LA SALIDA E INCORPORACIÓN A LA VÍA ATLIXCÁYOTL A LA ALTURA DE CÚMULO DE VIRGO.
Por construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl.
🕕 Horario: 21:00 a 6:00 horas
🗓️ Fecha: del 18 al 22 de agosto de 2025
El Gobierno de Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución.
👷🏽♂️Estamos trabajamos por la creación de espacios más incluyentes.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
