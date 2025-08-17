¡Alerta! Habrá cierre vehicular en la Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla

🚧 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN LA SALIDA E INCORPORACIÓN A LA VÍA ATLIXCÁYOTL A LA ALTURA DE CÚMULO DE VIRGO.

Por construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl.

🕕 Horario: 21:00 a 6:00 horas

🗓️ Fecha: del 18 al 22 de agosto de 2025

El Gobierno de Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución.

👷🏽‍♂️Estamos trabajamos por la creación de espacios más incluyentes.

Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.

