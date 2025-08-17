Un hombre sin vida y dos personas mas lesionadas, fue el saldo que dejó un accidente que se registró sobre la carretera de cuota Teziutlán-Virreyes, a la altura del municipio de Cuyoaco.

Un muerto y dos lesionados tras accidente en Cuyoaco

By Redaccion1 / 17 agosto, 2025

Arlette Hernández 

El hecho ocurrió justo en el punto conocido como “Las Gemelas”, donde las vías de comunicación federal y estatal se encuentran en paralelo, cuando el conductor de la unidad perdió el control y se impactó contra la barra de contención, indican versiones preliminares.

Atendieron como primeros respondientes, elementos de Seguridad de Cuyoaco, de Protección Civil de Libres; Guardia Nacional de Libres, Bomberos de Zacapoaxtla y una unidad de emergencias de Tlatlauquitepec.

Más tarde, autoridades correspondientes el levantamiento del cadáver.

