Un muerto y dos lesionados tras accidente en Cuyoaco

Arlette Hernández
El hecho ocurrió justo en el punto conocido como “Las Gemelas”, donde las vías de comunicación federal y estatal se encuentran en paralelo, cuando el conductor de la unidad perdió el control y se impactó contra la barra de contención, indican versiones preliminares.
Atendieron como primeros respondientes, elementos de Seguridad de Cuyoaco, de Protección Civil de Libres; Guardia Nacional de Libres, Bomberos de Zacapoaxtla y una unidad de emergencias de Tlatlauquitepec.
Más tarde, autoridades correspondientes el levantamiento del cadáver.
