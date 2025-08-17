Puebla, 4to estado del país con más deportados este año

- En el primer semestre del año, sumó 4 mil 584 poblanos devueltos
María Huerta
De acuerdo al reporte mensual de las estadísticas migratorias, en el primer semestre de 2025 se han contabilizado 4 mil 584 poblanos devueltos desde los Estados Unidos, es decir 38.79 por ciento menos que lo registrado en el mismo periodo de 2024, cuya cifra llegó a las 7 mil 488
Además, Puebla se ubicó a nivel nacional -de enero a junio del año en curso- en la posición cuatro con más devoluciones de mexicanos desde Estados Unidos.
Es Chiapas el primer lugar con 5 mil 922 casos, seguido de Guanajuato con 5 mil 476; y en tercer peldaño Guerrero con 5 mil 301 casos.
You may also like
-
Ricardo Mendoza “El Coyote” platica de su participación en el episodio de “Tal para cual” de este domingo 17 de agosto
-
Cerca de 30 mil estudiantes, trabajadores, familiares y amigos se unen a la Carrera Universitaria BUAP 2025
-
Puebla, fértil para habilidades: IP a Ebrard
-
Pondrán “fan zone” en Puebla durante el mundial 2026
-
Protección e incentivos a empresarios poblanos con los polos de bienestar de Claudia Sheinbaum: Armenta