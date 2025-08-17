Puebla, 4to estado del país con más deportados este año

En el primer semestre del año, sumó 4 mil 584 poblanos devueltos

María Huerta

De acuerdo al reporte mensual de las estadísticas migratorias, en el primer semestre de 2025 se han contabilizado 4 mil 584 poblanos devueltos desde los Estados Unidos, es decir 38.79 por ciento menos que lo registrado en el mismo periodo de 2024, cuya cifra llegó a las 7 mil 488

Además, Puebla se ubicó a nivel nacional -de enero a junio del año en curso- en la posición cuatro con más devoluciones de mexicanos desde Estados Unidos.

Es Chiapas el primer lugar con 5 mil 922 casos, seguido de Guanajuato con 5 mil 476; y en tercer peldaño Guerrero con 5 mil 301 casos.