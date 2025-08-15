Voluntariado del Congreso Realiza Conferencia Magistral sobre “La Historia del Derecho Notarial en Puebla”

Staff/RG

La ponencia fue impartida por el subconsejero Jurídico del Gobierno del Estado, Alberto Curiel Tejeda

En el marco del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Voluntariado del Congreso del Estado organizó la Conferencia Magistral “La Historia del Derecho Notarial en Puebla”, la cual fue impartida por el subconsejero Jurídico del Gobierno del Estado, Alberto Curiel Tejeda.

Durante el evento, la titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez, destacó la importancia de valorar el papel del notariado en la construcción de la seguridad jurídica y el desarrollo social de la entidad.

“Así como reafirmar el compromiso para seguir construyendo un marco jurídico sólido, moderno y cercano a la sociedad”, agregó.

Durante su ponencia, Alberto Curiel Tejeda realizó una revisión histórica del desarrollo del Derecho Notarial en Puebla, destacando su evolución, los fundamentos jurídicos, las principales reformas y la relevancia del notariado como garante de la seguridad jurídica en la sociedad.

El doctor en Derecho subrayó la necesidad de contar con personas preparadas y comprometidas con el notariado para que esta institución se consolide y siga adelante.

Finalmente, el Secretario General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera, agradeció la impartición de la conferencia magistral para reflexionar sobre “la realidad del Derecho Notarial del México de antaño con la Puebla de hoy”.