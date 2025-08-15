Productos de la marca “Puebla 5 de Mayo” aún no llegan a tiendas comerciales por falta de requisitos

María Huerta

Los productos de la marca “Puebla 5 de Mayo” aún no están disponibles en tiendas de autoservicio como Walmart, Oxxo o Gran Bodega, debido a que los productores no han cumplido con ciertos requisitos de profesionalización y normatividad comercial, informó el secretario de Desarrollo Económico, Trabajo y Competitividad (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

La marca forma parte del programa Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene como objetivo posicionar productos poblanos en el mercado nacional e internacional.

El gobernador Alejandro Armenta ha instruido promover los productos locales en cadenas comerciales y solicitó a Sedetra trabajar para que la marca “Puebla 5 de Mayo” llegue a anaqueles en todo el país y en el extranjero.