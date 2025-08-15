Al cierre de 2024, 74.6% del personal de seguridad pública contaba con Certificado Único Policial

Staff/RG

En el país, en promedio había 1.0 policías estatales por cada mil habitantes.

48.3 % del personal de seguridad pública tenía ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos.

29 instituciones de seguridad pública estatales contaban con una unidad de inteligencia y/o análisis; 25, con unidad de proximidad social; 20, con unidad de investigación, y 28, con unidad de policía cibernética.

Se programaron 151 293 evaluaciones de control y confianza: 65 033 en la Guardia Nacional y 86 260 en las instituciones de seguridad pública estatales. Del total programado, se llevaron a cabo 134 736 (89.1 %).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025. Estos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional (GN), específicamente en la función de seguridad pública y de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa. Su objetivo es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dicha función.

En 2024, el presupuesto total que ejercieron la GN y las instituciones de seguridad pública estatales fue de 133 168 727 989 pesos corrientes: 26.0 % correspondió a la GN y 74.0 %, a las instituciones de seguridad pública estatales. A precios constantes de 2018, el presupuesto que ejercieron, en 2024, la GN y las instituciones de seguridad pública estatales fue de 98 614.5 millones de pesos: 25 620.5 millones correspondieron a la GN y 72 994.0 millones, a las instituciones de seguridad pública estatales. Al comparar con 2023, el presupuesto que ejerció la GN aumentó 35.2 por ciento. Por su parte, el que ejercieron las instituciones de seguridad pública estatales —sin considerar Ciudad de México— incrementó 11.7 %

Al cierre de 2024, la GN y las instituciones de seguridad pública estatales contaron con 283 204 personas: 132 036 (46.6 %) pertenecían a la GN y 151 168 (53.4 %), a las instituciones estatales. En el ámbito estatal, la tasa nacional de elementos de las corporaciones policiales por cada mil habitantes fue de 1.0. Tabasco tuvo la tasa más alta con 2.1

En relación con el rango de ingresos, 48.3 % del personal tenía ingresos mensuales brutos de hasta 10 mil pesos. En la GN, 88.9 % tenía ingresos en el mismo rango. En el orden estatal, 48.3 % tenía ingresos de 10 001 a 20 mil pesos mensuales. Según sexo, en la GN, 15.8 % de las mujeres y 9.8 % de los hombres percibieron ingresos mensuales brutos superiores a 20 mil pesos. En las instituciones de seguridad pública estatales, 34.1 % de las mujeres y 40.5 % de los hombres percibieron ingresos mayores a 20 mil pesos

Al cierre de 2024, del total de personal de la GN, 87.9 % contaba con Certificado Único Policial (CUP). En cuanto a las corporaciones policiales estatales, Chihuahua y Querétaro reportaron que 100.0 % contaba con el CUP. En el país, 74.6 % del personal contaba con el certificado

Al cierre de 2024, 29 instituciones de seguridad pública estatales contaban con unidad de inteligencia y/o análisis; 25, con unidad de proximidad social; 20, con unidad de investigación, y 28, con unidad de policía cibernética

Durante 2024, en los centros de evaluación y control de confianza se programaron 151 293 evaluaciones: 65 033 en la GN y 86 260 en las instituciones de seguridad pública estatales. De las evaluaciones programadas, se llevaron a cabo 134 736 (89.1 %). En la GN se realizaron

59 520 (91.5 %), mientras que en las entidades se efectuaron 75 216 (87.2 %). Asimismo, a nivel nacional, se concluyeron 134 088 evaluaciones y quedaron pendientes de concluir 12 077