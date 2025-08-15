El IOCP anticipa una disminución anual del consumo privado, de 0.1% en junio y de 0.4%, en julio de 2025

Staff/RG

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) presenta una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP). Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas.

Para junio de 2025, el IOCP anticipa una reducción anual de 0.1 % en el IMCP, así como de 0.4 %, para julio. En términos mensuales, se prevé un aumento de 0.3 % en junio y de 0.6 %, en julio. El IOCP (base 2018=100) señala que el IMCP tendrá un nivel de 110.4 puntos, en junio y de 111.0 puntos, en julio de este año. Las estimaciones presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas.

Las siguientes gráficas muestran los resultados para las variaciones anuales, mensuales y los niveles del índice. En cada caso, la línea turquesa representa la serie de interés, la línea azul se refiere al ajuste de las estimaciones y la línea violeta muestra los nowcasts de junio y julio de 2025. Las líneas de color naranja punteadas representan los intervalos de confianza a 95.0 por ciento.