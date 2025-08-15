Obra pública con justicia social, el sello del gobierno de Ariadna Ayala, Presidenta de Atlixco

Staff/RG

Como parte del compromiso de llevar desarrollo a cada rincón de Atlixco, la presidenta municipal Ariadna Ayala continúa impulsando obras públicas que representan un acto de justicia social y equidad territorial. En esta ocasión, se dio inicio a la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Coyula, en la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula.

Este proyecto contempla la construcción de 1,069.33 metros lineales de pavimento, así como la instalación de guarniciones, banquetas, luminarias solares y señalética vial horizontal y vertical, lo que permitirá mejorar significativamente la movilidad, seguridad peatonal y calidad de vida de las familias de esta zona.

El banderazo de arranque fue encabezado por el tesorero municipal, Francisco García, en representación de la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, quien reiteró que estas acciones forman parte de una política pública enfocada en reducir desigualdades y garantizar el acceso equitativo a servicios e infraestructura urbana.

Durante su intervención, Francisco García destacó el papel fundamental de la ciudadanía en la planeación y ejecución de obras que verdaderamente responden a las necesidades locales. Asimismo, reconoció el compromiso de las y los atlixquenses con el pago responsable de sus contribuciones, lo que hace posible seguir transformando el municipio con obras que generan bienestar y progreso comunitario.