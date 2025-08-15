Teletón cambia todo” es el nombre del “Himno Teletón 2025”, compuesto e interpretado por Aleks Syntek

También participaron cantando Natalia Coronado, Ximena Loza, Regina Pavón y Renata Vaca.

Será interpretado por primera vez en vivo el sábado 11 de octubre en el Evento Teletón.

Por Mino D’Blanc

“Teletón cambia todo” es el nombre del “Himno Teletón 2025” y en el que el reconocido y talentoso productor musical, cantante, compositor y arreglista mexicano Aleks Syntek le da vida inspirado en su emblemático tema “Un paso más”, que fue presentado por primera vez en el año 2002 y que ha acompañado a generaciones de mexicanas y mexicanos en tan noble causa.

“Teletón cambia todo” es una declaración musical que le recuerda al público que cuando el amor y la generosidad se unen, todo puede transformarse.

Esta producción renovada y profundamente emotiva se presenta como una nueva invitación a sumar, a creer y a cambiar.

En “Teletón cambia todo”, además de Aleks Syntek participan las voces frescas y comprometidas de Natalia Coronado, Ximena Loza, Regina Pavón y Renata Vaca, quienes representan el espíritu solidario de una nueva generación dispuesta a transformar a México desde el amor y la empatía.

Aleks Syntek discernió de manera emotiva: “ayudar es aprender a cómo ser mejor persona. Gracias Teletón por animarme a encontrar la mejor versión de mí”, con lo que el destacado artista reafirma su compromiso con la cauda que ha acompañado durante años.

El cineasta Mario Muñoz es el director del video oficial de “Teletón cambia todo”, mismo que es un homenaje visual a la esperanza que tan noble y altruista evento en el que se unen medios de comunicación, empresas, artistas y público en general de los diferentes rubros y clases sociales, brinda cada año a miles de personas que tienen una discapacidad, autismo o hasta la terrible enfermedad del cáncer. Cabe mencionar que dicho apoyo no solo es para ellos, sino también para sus familiares.

Fernando Landeros quien es el presidente de la Fundación Teletón, destacó: “cuando la fuerza del amor toca algo, lo transforma, lo cambia por siempre. Así es el amor de México a través del Teletón”.

La Fundación Teletón agradece profundamente el apoyo constante de todas las mexicanas y mexicanos que año con año demuestran que cuando nos unimos, cambiamos todo.

Será el sábado 11 de octubre del presente año cuando todos los artistas que participan en el himno se presentarán en vivo durante el Evento Teletón, en una noche que será inolvidable tanto para ellos, como para todo el público televidente, en la que la música, las historias de vida y la generosidad de la gente de toda la república mexicana se encontrarán una vez más.

El himno “Teletón cambia todo” se encuentra disponible a partir del pasado lunes 11 de agosto en todas las plataformas digitales.