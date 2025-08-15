Tonantzin Fernández encabeza asamblea sobre beca estudiantil

DesdePuebla

*15 de agosto de 2025, San Pedro Cholula.* Este viernes, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, junto con el abogado de la Secretaría de Educación Pública Federal, Eurípides Flores, encabezaron una asamblea informativa de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, en la que destacaron la importancia de sumar esfuerzos en favor de la educación y el bienestar de niñas y niños.

Durante el evento, entregaron a más de 600 personas sus tarjetas para cobrar la beca de manera directa. Tonantzin Fernández agradeció la visita del funcionario federal y resaltó el trabajo que su administración realiza en programas sociales para todos los sectores de la población.