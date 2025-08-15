Video: Artemisa García pedirá retirar topes recientemente colocados frente al Congreso 

María Huerta

Debido a la generación de un tráfico intenso, así como la acumulación excesiva de agua en época de lluvias en recientes días, Laura Artemisa García, presidenta del Congreso local, pedirá que los topes recientemente colocados frente a la sede sean retirados.

Explicó que, cuando regresaron del receso legislativo, el pasado martes, se encontraron estas estructuras de concreto en los dos carriles de la calzada.

Además, mencionó que desconoce quién pidió los topes y solicitará a la secretaría de Infraestructura le de a conocer los detalles.