Inauguran Sede Regional de Becas para el Bienestar en San Pedro Cholula

*La presidenta municipal exhortó a las y los cholultecas a aprovechar la cercanía de los programas sociales*

Desde Puebla

*15 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, gestionando que los puntos de registro para programas sociales estén cada vez más cerca de la gente.

Bajo esta premisa, se realizó el corte de listón para inaugurar las nuevas oficinas de la Sede Regional de Becas para el Bienestar, ubicadas en la calle Miguel Hidalgo #504, en la misma plaza donde se encuentran las oficinas del SOSAPACH.

En el evento estuvo presente Eurípides Flores, abogado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, quien destacó la sinergia entre los tres órdenes de gobierno para acercar los programas de bienestar a la población. Asimismo, reconoció la disposición del Gobierno Municipal y de la presidenta Tonantzin Fernández para concretar este nuevo espacio.

Por su parte, la alcaldesa cholulteca agradeció que San Pedro Cholula haya sido designado como Sede Regional, garantizando las facilidades necesarias para que las y los poblanos acudan a solicitar información o afiliarse a algún programa del Bienestar.