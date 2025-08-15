Inseguridad Slider Principal

¡Se roban camioneta para transporte de materiales en Huauchinango!

By Redaccion1 / 15 agosto, 2025

Abelardo Domínguez

Es una camioneta Ford color vino con placas de circulación SF16630, modelo 1990 con redilas materialistas.

Fue robada alrededor de las 3:40 de la madrugada, en la colonia Fovissste, cerca del tanque de agua.

