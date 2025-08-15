¡Se roban camioneta para transporte de materiales en Huauchinango!

Abelardo Domínguez
Es una camioneta Ford color vino con placas de circulación SF16630, modelo 1990 con redilas materialistas.
Fue robada alrededor de las 3:40 de la madrugada, en la colonia Fovissste, cerca del tanque de agua.
