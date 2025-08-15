Realiza jornada histórica el gobierno de Puebla a favor del campo en Huehuetla

– Con una inversión sin precedentes superior a 16.3 mdp y visión humanista, el gobierno de Alejandro Armenta fortalece el campo poblano de la microrregión.

-En gira de trabajo se entregaron apoyos directos, obra comunitaria, tecnología agrícola e impulso a los productos con valor agregado, en línea con la política de soberanía alimentaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Puebla

HUEHUETLA, Pue.- En una jornada histórica para la Sierra Nororiental, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de mil 471 apoyos estratégicos para la transformación del campo y municipios de la microrregión de Zacapoaxtla. Con una inversión superior a 16.3 millones de pesos, se impulsaron sectores clave como la cafeticultura, la ganadería, la acuicultura y la modernización agrícola, lo que reafirma el compromiso del gobierno estatal con la seguridad alimentaria, la justicia social y el desarrollo sostenible.

Desde el corazón del Huehuetla, Alejandro Armenta saludó a las más de 2 mil 500 personas que acudieron al evento. Lo hizo con cercanía, caminando entre la gente, deteniéndose a escuchar, a saludar a músicos tradicionales y a observar a los animales de granja que serían entregados como parte del programa de apoyo pecuario. “Hermanas, Dios les bendiga, que la madre tierra les proteja”, expresó, conmovido por la conexión viva entre los pueblos indígenas y la tierra.

En su mensaje, el mandatario anunció que esta transformación del campo se basa en dos pilares clave: tecnología y valor agregado. Con esto los productores podrán industrializar su grano y comercializarlo como café soluble bajo la marca “Puebla Cinco de Mayo”, lo que elevará su utilidad y evitará intermediarios. “Ya no queremos que lo que vale en dólares lo sigan pagando en centavos”, afirmó Alejandro Armenta, aludió también al limón persa, del cual en Puebla se busca aprovechar jugo, cáscara y semilla para maximizar su valor.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, destacó que Puebla ocupa el tercer lugar nacional en producción de café y el primero en rendimiento, con 3.5 toneladas por hectárea. Señaló que se invirtieron más de 7 millones de pesos sólo para el rubro cafetalero en seis municipios. A esto se suma el despliegue de módulos de maquinaria agrícola, 54 tractores, drones y mil 115 equipos que permitirán aprovechar más de 600 mil hectáreas sin cultivar, beneficiando directamente a 400 mil familias.

En paralelo, el programa Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” entregó 10.5 millones de pesos para 39 proyectos en 11 municipios. Estas obras gestionadas por comités ciudadanos con mujeres como tesoreras incluyen andadores escolares, caminos rurales, mercados, espacios educativos y casas de salud. El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, explicó que esta iniciativa permite que los recursos lleguen sin intermediarios: “El dinero está en cuenta, no hay moches, no hay milpas, sólo obra comunitaria con justicia y dignidad”.

En materia de seguridad, el vicealmirante Francisco Sánchez subrayó la coordinación con fuerzas federales y la inversión en tecnología, como patrullas con reconocimiento facial, drones y la Universidad de Ciencias Policiales, que busca profesionalizar a 600 nuevos policías al año. Todo esto con el fin de evitar que las y los jóvenes emigren o caigan en redes delictivas. “La seguridad del campo es también seguridad para las familias”, puntualizó.

El evento también incluyó la inauguración del Mercado Municipal Totonacapan, rehabilitado con más de 15 millones de pesos, y la entrega de certificados para la Escuela Rafael Molina Betancourt y la Universidad Intercultural del Estado, con obras que benefician a más de mil 500 estudiantes indígenas. Para Armenta, estas acciones son parte de una visión integral: “Amar a Puebla es crear bienestar compartido, no deuda ni saqueo. Servir al pueblo es nuestra obligación”.

Los testimonios de los beneficiarios reflejaron el profundo impacto de los apoyos. Yolanda Teresa Martínez, de Cuetzalan, expresó: “Este andador para la escuela nos cambiará la vida, ya no llegaremos llenos de lodo. Le agradecemos y le pedimos que no nos olvide”.

Mientras, Nazario Carmona e Hilda Rodríguez, de Huehuetla, agradecieron el apoyo a su brecha rural: “Ahora podremos sacar nuestros productos sin problema. Las mujeres sabemos cómo hacer que rinda el dinero. Gracias por confiar en nosotros”.