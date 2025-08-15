Acusan a la MP de Huauchinango de grabar ilegalmente a víctimas y litigantes 

Desde Puebla

Huauchinango, Pue. – Personal de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla hace lo que quieren, ahora resulta que la Ministerio Publico (MP) Mary Cruz Lozada de FEIDAI de Huauchinango, graba a las víctimas y litigantes que acuden a pedir justicia en esas oficinas.

No paran las irregularidades en las oficinas de Casa de Justicia MP. Mary Cruz Lozada, de FEIDAI Huauchinango, re victimiza a las víctimas que acuden a presentar denuncias o preguntar avances en sus carpetas de investigación.

“A qué le tendrá miedo la funcionaria de la fiscalía”, denunciaron victimas a este medio de comunicación, ya que, al acudir a las oficinas del MP de Casa de Justicia, “somos grabados sin nuestra autorización, hay una cámara de video, que personal de dicha funcionaria colocó en la oficina, como lo demostramos con imágenes”, explicaron las víctimas.

Luego de que una persona acudió a las oficinas de la MP para saber el avance de su carpeta de investigación, después de más de 45 días de haber presentar la denuncia, no se ha hecho nada, pese a que la misma víctima aportó datos y pidió a la MP Mary Cruz Lozada exigir los videos de una tienda donde fue robada, para identificar a los rateros.

Y la MP se comprometió desde el primer día que mandaría los oficios, tanto a la tienda como al mismo ayuntamiento, para verificar a la banda de delincuentes en esa zona.

“Pero, al acudir la víctima y su abogada, Mary Cruz estalló en cólera, diciendo que salieran la abogada, así como la agraviada de su oficina, sin que les prestara la carpeta ni darles los avances de su asunto”.

La funcionaria del MP, con tono amenazante, acompañada de un agente ministerial de nombre Jaime Dionicio, enfrentó a la víctima: “Te estoy grabando, ahí está la cámara para que quede documentado” y le pidió que se salieran, explicó la agraviada junto a su abogada.

“Sálganse, ya no me causen problemas”, ante esa actitud de la funcionaria de la fiscalía, la agraviada acudió a la Comisión de Derechos Humanos a presentar una queja, donde se inició la investigación bajo el AID277660 y también lo hizo en la visitaduria de Puebla y pidieron se castigue el mal actuar de la MP.

Finalmente, temen por su seguridad, que la MP que graba a las víctimas y le dé mal huso al material, ya que ahí se denuncian delitos de alta incidencia y su integridad puede estar en peligro