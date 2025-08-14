Video: Ariadna Ayala presentó el festival Atlixcayotontli

Desde Puebla
Atlixco te invita a vivir la magia del Atlixcayotontli.
El 31 de agosto disfruta del colorido Convite en el Parque del Ahuehuete, y el 7 de septiembre, siente la fuerza de la música, la danza y la tradición en el Festival en el Cerro de San Miguel.
¡Una fiesta que no puedes dejar pasar!
You may also like
-
Video: Buscan a Juan Hernández Olvera originario de Chignahuapan; desapareció hace ocho años
-
¿Quieres estudiar en la BUAP, pero en tu primera opción no te alcanzó el puntaje?, te decimós qué opciones tienes
-
Seguirán las lluvias en la Angelópolis este jueves, alertan
-
¡Acude a la feria del regreso a clases en San Pedro Cholula el próximo fin!
-
Encabeza la Rectora Lilia Cedillo colocación de la primera piedra de la segunda etapa de CU2