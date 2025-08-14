Video: Ariadna Ayala presentó el festival Atlixcayotontli

Desde Puebla

Atlixco te invita a vivir la magia del Atlixcayotontli.

El 31 de agosto disfruta del colorido Convite en el Parque del Ahuehuete, y el 7 de septiembre, siente la fuerza de la música, la danza y la tradición en el Festival en el Cerro de San Miguel.

¡Una fiesta que no puedes dejar pasar!