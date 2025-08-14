Aplausos, “La niña de oro” mexicana se sube a lo más alto del podio en gimnasia

PUBLIMETRO

La delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 tiene una nueva razón para celebrar, y su nombre es Ana Luisa Abraham.

La talentosa gimnasta yucateca se colgó la medalla de oro en la final de la rutina de pelota individual, para sumar un triunfo importante para el medallero de nuestro país.

Este logro, que se celebró en el Pabellón de Gimnasia de la capital paraguaya, no solo destaca su habilidad y disciplina, sino que también ratifica el crecimiento de la gimnasia rítmica en México.

La rutina de Ana Luisa fue un despliegue de elegancia y técnica que cautivó a los jueces; con una ejecución casi impecable, obtuvo una calificación final de 24.000 puntos, lo que le permitió superar a las fuertes competidoras de Estados Unidos y Brasil.

Este resultado no solo le dio la presea dorada, sino que marcó la séptima medalla de oro para la delegación mexicana en la competencia. El triunfo de Abraham es un mensaje claro del potencial que tiene el deporte juvenil en México, y una muestra de que el trabajo duro y la dedicación dan sus frutos en el escenario internacional.

¿Quién es Ana Luisa Abraham?

Con apenas 14 años, Ana Luisa Abraham ya se forjó un nombre en el mundo de la gimnasia; su medalla de oro en Asunción 2025 es el pináculo de un año excepcional, en el que también se consagró como multimedallista en la Olimpiada Nacional CONADE.

La “Niña de Oro”, como ya se le conoce en su natal Yucatán, ha demostrado una madurez competitiva que la coloca como una de las grandes promesas del deporte mexicano.

Su triunfo en la final de pelota es una inspiración para las nuevas generaciones y un paso firme en su camino para dejar una huella imborrable en el deporte. La afición y la comunidad deportiva de México celebran este logro, esperando que sea el primero de muchos en su brillante carrera.