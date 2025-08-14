Liga MX Apertura 2025: Dónde y a qué hora ver en vivo todos los partidos de la Jornada 5

FÚTBOL TOTAL
Dentro de la Liga MX sigue el torneo Apertura 2025 y te contamos dónde y a qué hora ver en vivo todos los partidos de la Jornada 5. Ya pasando lo que fue el parón de Leagues Cup, se espera que poco a poco la mayoría de los clubes puedan ir tomando ritmo en el torneo local y ver partidos cada vez más espectaculares.
La Jornada 5 del Apertura 2025 promete ser una de las más emocionantes del torneo. Con el campeonato tomando forma, los equipos buscan consolidar su posición en la tabla, mientras que otros intentarán sumar puntos vitales para salir de la parte baja. Desde el clásico moderno entre Tigres y América hasta el cierre dominical de Rayados, aquí te traemos la guía completa con los horarios, canales de TV y plataformas de streaming para que no te pierdas ningún partido.
La Jornada 5
De esta forma, dentro de la Liga MX sigue el torneo Apertura 2025 y te contamos dónde y a qué hora ver en vivo todos los partidos de la Jornada 5.
Viernes 15 de agosto
- Puebla vs. Atlético de San Luis
- Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV
- Necaxa vs. León
- Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Azteca 7 y Tubi, Claro Sports y TUDN
Sábado 16 de agosto
- Chivas vs. FC Juárez
- Hora: 17:05 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Amazon Prime Video
- Pachuca vs. Xolos
- Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Caliente TV y Tubi
- Tigres vs. América
- Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Azteca 7, TUDN, ViX y Tubi
- Cruz Azul vs. Santos
- Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium
- Toluca vs. Pumas
- Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium
Domingo 17 de agosto
- Querétaro vs. Atlas
- Hora: 16:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Caliente TV y Tubi
- Monterrey vs. Mazatlán
- Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: ViX Premium
La tabla general y el líder de goleo
El líder general son los Tuzos de Pachuca de Jaime Lozano con doce puntos y marcha perfecta. Le siguen Tigres UANL, Toluca y Rayados de Monterrey con nueve puntos cada uno. Mientras que el Top 6 lo completan Cruz Azul y América con ocho puntos cada uno. Estos son los conjuntos que estarían en Liguilla de forma directa.
Por otro lado, Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) marcha como líder de goleo en solitario con 5 anotaciones. En segundo lugar se encuentra Germán Berterame (Rayados de Monterrey) le sigue con cuatro goles acumulados.
