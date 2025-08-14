Liga MX Femenil: Resultados y sorpresas de la Jornada 6 del Apertura 2025

SOY FÚTBOL

Así marcha la Jornada 6 y los próximos duelos de la Liga MX Femenil

La jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil comenzó con todo, dejando resultados sorprendentes y emociones para los aficionados. Cruz Azul Femenil protagonizó la goleada de la fecha al vencer 4-0 a Rayadas de Monterrey, consolidándose como un equipo fuerte y candidato al título.

En otro encuentro interesante, Atlético San Luis y Atlas empataron sin goles. A pesar de varias oportunidades de gol, ambos conjuntos se llevaron un punto que los mantiene en la pelea por sumar unidades en la tabla general.

El partido entre Querétaro y Pachuca fue un verdadero espectáculo, terminando 2-2. Lo que parecía una victoria segura para las Gallitas Blancas terminó en empate gracias a una remontada de las Tuzas en los minutos finales, mostrando la intensidad y competitividad de la liga.

Tigres Femenil no se quedó atrás y aprovechó la localía para superar 2-0 a Xolas de Tijuana. Las Amazonas se mantienen invictas en el torneo y lideran la tabla momentáneamente, a la espera del partido de las Águilas del América, que podría cambiar el orden de posiciones.

La jornada continuará este miércoles con tres encuentros clave: León recibirá a Juárez a las 17:00 horas, mientras que Toluca vs Chivas y América vs Puebla se jugarán a las 19:00 horas. Estos partidos serán determinantes para definir la pelea por los primeros puestos del Apertura 2025.

Por otra parte, el duelo entre Mazatlán y Pumas fue postergado debido a condiciones climatológicas adversas. La Liga MX Femenil informó que la fecha y horario de este partido serán reprogramados, afectando la dinámica de la Jornada 6 y manteniendo la expectativa entre los aficionados.