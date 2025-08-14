Video: Buscan a Julián Hernández Olvera originario de Chignahuapan; desapareció hace ocho años

Erika Méndez

En Puebla buscan a Julián Hernández Olvera originario del municipio de Chignahuapan y quien desapareció hace ocho años.

La familia indicó que Hernández Olvera fue visto por última vez el 14 de agosto del 2017, cuando acudió a trabajar con sus compadres a Ojo de Agua, Tecamac, en el Estado de México.

Acusó que las autoridades han hecho caso omiso del caso, al considerar que Juan se encuentra solo ausente.

Exigió una pronta respuesta para dar con el paradero de su familiar.